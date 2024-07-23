Российский эксперимент по использованию ИИ в посадках дал первые результаты

Применение искусственного интеллекта (ИИ) при выращивании озимой пшеницы позволило снизить затраты на удобрения и повысить урожай, сообщила пресс-служба группы компаний «Прогресс Агро». Эксперимент был проведён на нескольких полях в Краснодарском крае, и его результаты оказались впечатляющими. Использование ИИ помогло существенно сократить количество используемых удобрений и при этом увеличить урожайность.

Экономический анализ показал, что производственные затраты снизились на 400 тыс. рублей, а затраты на удобрения уменьшились на 2,6 тыс. рублей с гектара. Выручка с одного гектара увеличилась на 6,4 тыс. рублей, а условная прибыль выросла на 9,5 тыс. рублей. В итоге валовая прибыль увеличилась на 150 тыс. рублей, а рентабельность выросла на 5,3% по сравнению с контрольной схемой.

С февраля по июнь на базе компании «Рассвет» проводился эксперимент по внесению азотных удобрений с помощью ИИ на двух полях площадью 83 и 68 га. Программа «Умное сельское хозяйство» анализировала данные о почве, погоде и растительности, чтобы подобрать оптимальную схему подкормки. Для чистоты эксперимента каждое поле было разделено на три участка с разными схемами внесения удобрений: российской, европейской и контрольной. Результаты показали, что российская схема дала наибольшую урожайность на первом поле (90,9-101,5 ц/га) и высокие показатели на втором поле (87,4-99,6 ц/га).