Российский эксперт критически оценил японскую «вакцину от старости»

Японские учёные создали пептидную вакцину, разрушающую старые клетки, которые с возрастом перестают воспроизводиться и накапливаются в организме. Препарат испытали на мышах. Количество старых клеток у животных снижалось в силу уменьшения артериальной жёсткости.

По мнению Костинова, тот факт, что опыты на грызунах дали положительный результат, не означает такую же эффективность у людей. Как отметил специалист, если артериальный сосуд забит, эта вакцина ничего не даст. По его словам, «это должно быть чудо».

«Не всегда результат эксперимента на животных означает, что с людьми будет так же. Эффект, возможно, будет у людей, у которых нет изменений в сосудах, сердце. Может быть, она будет эффективна для людей, которые ещё молодые, которые могут раз в год-три года делать вакцину для эффекта «омоложения». А если её будут делать старые люди, то я не верю в эффект, это фантастика», — подчеркнул эксперт.