Российский эксперт назвал пять минусов работы в IT

Рынок труда постоянно меняется, и IT-сфера не исключение. Управляющий партнёр рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов отметил, что среди IT-специалистов много новичков, не до конца представляющих себе особенности профессии. Он выделил пять причин, по которым стоит серьёзно задуматься перед тем, как искать работу в этой отрасли.

Во-первых, порог входа в IT-отрасль стал выше. Компании предъявляют больше требований к кандидатам. Даже после специальных курсов или высшего образования в IT, придётся долго расти от junior до middle уровня. Нужно постоянно совершенствовать свои знания, так как работодатели предпочитают нанимать готовых специалистов, а не обучать новичков.

Во-вторых, работа в IT-сфере может привести к быстрому выгоранию. Хронический стресс и усталость — частые спутники IT-специалистов. Живого общения становится меньше, что усложняет работу в команде. Чтобы избежать эмоционального истощения, компании пытаются организовать встречи сотрудников, но это не всегда решает проблему.

Также, работа в IT может негативно сказаться на здоровье. Неврозы, боли в спине, нарушения зрения — частые проблемы. Долгое сидение за компьютером и нерегулярное питание усугубляют ситуацию. Поэтому важно следить за питанием, делать паузы для зарядки глаз и заниматься спортом.

Конкуренция в IT очень высока. Рынок перенасыщен специалистами, стремящимися к высокому доходу. Для успеха нужно иметь сильное портфолио, качественное резюме и быть готовым к критике. Важно мониторить вакансии и готовиться к собеседованиям.

Наконец, в IT часто встречается ненормированный график. Восьмичасовой рабочий день здесь — редкость. Переработки и работа в любое время суток — обычное дело. Это может вызывать стресс как у самого специалиста, так и у его близких.