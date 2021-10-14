Российский эксперт назвал способ сохранить зрение при длительной работе за компьютером

По словам эксперта, главной причиной проблем со зрением при работе за компьютером является некорректно выставленная яркость дисплея. Если яркость выставлена неправильно, экран компьютера кажется ярким пятном на общем фоне. Тогда необходимо корректировать настройки. К слову, именно поэтому специалисты не рекомендуют работать в затемнённых помещениях.

«Одна из главных причин напряжения глаз — это непропорциональная окружающему освещению яркость дисплея. Проверить это очень просто — если вы посмотрите в сторону от экрана, и периферийным зрением сможете определить устройство как явно яркое пятно, значит следует понизить яркость подсветки», — отметил специалист.

Также эксперт объяснил, что лучше выбирать мониторы на матрицах IPS, поскольку они наиболее щадяще влияют на зрение.

Балашов отметил, что не менее важно правильно организовывать рабочее пространство, и чтобы избежать проблем со зрением, нужно давать глазам отдых, прерывать работу и вставать из-за стола. В противном случае могут развиться такие неприятные состояния, как нарушение аккомодации, близорукость и рефракция.

А чтобы быть защищёнными, нужно выбирать технику, имеющую сертификат отсутствия мерцания: такая техника всегда маркируется со словами «Flicker-Free», «DC Dimming» или «Eye Care».