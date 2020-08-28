Российский эксперт объяснил, почему не стоит носить смартфоны в чехлах

Так, по словам Лоевского, среднестатистический чехол уже давно не является по-настоящему надежной защитой смартфона перед лицом механических повреждений, которые получает смартфон при ежедневной эксплуатации.

”Постепенно под чехлом появляется микрозагрязнение — например, твердые частицы, которые могут оставлять царапины на корпусе смартфона. Популярные силиконовые чехлы-бамперы со временем меняют цвет и желтеют. В случае, если такой чехол закрывает вспышку или камеру смартфона, это может влиять на цвет получающихся фотографий”, — рассказал заместитель руководителя Роскачества.

При этом он также отметил, что многие чехлы-книжки, производством которых занимаются сторонние компании, а не производитель смартфона, выпускаются с тем или иным браком: то порты для зарядки и наушников оказываются перекрыты, то доступ к камере, микрофону или динамику становится менее удобным. Правда, по словам Лоевского, подобного рода защита в последние годы встречается все реже.