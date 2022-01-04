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Российский эксперт оценил новый штамм коронавируса, появившийся во Франции

Он может вытеснить другие варианты
Российский вирусолог Владислав Жемчугов прокомментировал появление нового штамма коронавируса.
Российский эксперт оценил новый штамм коронавируса, появившийся во Франции

Это т.н. камерунский вариант, который появился во Франции, в городе Марселе. Привёз его человек, вернувшийся из Камеруна. После этого было выявлено 12 человек, заболевших неизвестным штаммом.

Жемчугов рассказал, что в геноме вируса постоянно происходят мутации. И если новый вариант окажется более живучим и прогрессивным по сравнению с уже известными, он их быстро вытеснит.

Также, по словам специалиста, он считает, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, ему нужно распространяться и искать своего «хозяина». В связи с этим Жемчугов отметил, что будет видно, где вирус остановится «на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий».

«Эти мутации идут в его геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций», — резюмировал эксперт.

Источник: Известия
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