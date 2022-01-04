Российский эксперт оценил новый штамм коронавируса, появившийся во Франции

Это т.н. камерунский вариант, который появился во Франции, в городе Марселе. Привёз его человек, вернувшийся из Камеруна. После этого было выявлено 12 человек, заболевших неизвестным штаммом.

Жемчугов рассказал, что в геноме вируса постоянно происходят мутации. И если новый вариант окажется более живучим и прогрессивным по сравнению с уже известными, он их быстро вытеснит.

Также, по словам специалиста, он считает, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, ему нужно распространяться и искать своего «хозяина». В связи с этим Жемчугов отметил, что будет видно, где вирус остановится «на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий».

«Эти мутации идут в его геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций», — резюмировал эксперт.