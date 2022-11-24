Российский эксперт оценил турецкие ракетные системы, переданные Украине

По его словам, эти РСЗО могут наводить ракеты по лазерному лучу. Системы работают в связке с беспилотниками Bayraktar ТВ-2 с лазерным целеуказателем. Это всерьёз повышает наступательные возможности Украины.

Кнутов отметил, что дальность стрельбы TRLG-230 составляет 70 км.

«То есть используется Bayraktar ТВ-2, на который устанавливают лазерный целеуказатель. Bayraktar подсвечивает цель с воздуха, ракета по отражённому лучу лазера эту цель поражает с абсолютной точностью. Поэтому поставки подобного рода систем повышают боевые возможности Украины, но, с другой стороны, говорят о том, что арсеналы других стран НАТО, то есть поставки HIMARS из США и Германии, частично Великобритании, поставки дальнобойных артиллерийских систем заканчиваются. И это сказывается на наступательных возможностях Украины», — подчеркнул эксперт.