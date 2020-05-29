Российский эксперт озвучил причины ослабления коронавируса

Также врач отметил, что иммунная система фильтрует вирус, а в этом противодействии вирус становится все менее мощным. Согласно данным эксперта, вирус становится все менее опасным и более слабым именно в связи с передачами от человека к человеку. Однако Мясников напомнил о необходимости сохранения ограничительных мер, поскольку, по его словам, это позволит выиграть время.

По словам российского эксперта, волна эпидемии коронавирусной инфекции в России идет на спад. Так, большое количество инфицированных болеют либо с минимальной симптоматикой, либо без проявлений вовсе.