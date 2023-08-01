Российский эксперт предрек сдвиг в применении дронов

В ближайшие десять лет беспилотники в качестве средства мониторинга объектов и территорий будут заменены низкоорбитальными группировками спутников, заявил руководитель технологических проектов рынка «Энерджинет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Кирилл Зубарев.

По словам эксперта, сейчас мониторинг — главная сфера применения беспилотников. По оценкам экспертов рынка «Аэронет» НТИ, 40% работ с применением беспилотников в России в 2022 году пришлось именно на мониторинг нефте- и газопроводов, электросетей в энергетическом комплексе.

Однако, по мнению Зубарева, в перспективе от пяти до десяти лет возможности космической группировки будут только расширяться — повысится разрешение их снимков, увеличится скорость передачи данных.

Беспилотникам же, считает эксперт, останутся такие ниши, как получение оперативных снимков и роликов высокого разрешения, наблюдение внутри объектов, точные вычисления или выполнение анализов атмосферы.

Фокус их применения, уверен он, сдвинется в сторону перемещения более тяжелой полезной нагрузки или выполнения таких функциональных задач, как, например, покраска высокоэтажных зданий, пожаротушение, ремонт и монтаж электросетей, удаление наледи и других.