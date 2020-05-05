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Российский эксперт предрек угрозу возникновения ядерной войны
И все из-за противостояние Китая и США
Российский эксперт, руководитель Института США и Канады Российской академии наука Сергей Рогов предрек угрозу возникновения ядерной войны — если это и случится, то связано это будет с накалом международной обстановки из-за осложнившихся отношений между США и Китаем.
”<...> Еще одна проблема: администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны”, — рассказал ученый в беседе с ”Московским комсомольцем”.
При этом эксперт также отметил, что в данном случае имеется в виду случай, при котором изменится мировая геополитическая ситуация — именно тогда каждая из стран будет защищать собственные интересы без учета интересов других государств.