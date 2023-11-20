Российский эксперт предсказал частые экстремальные погодные явления в России

Эксперт по экологии из МФТИ, Александр Родин, предупреждает, что Россия должна быть готова к тому, что необычные погодные явления станут обыденностью для центральной части страны. Он подчёркивает, что появление циклона, прошедшего вчера в Сибири, в этот период почти зимой — это нештатная ситуация, что может свидетельствовать о изменении климата.

Родин утверждает, что подобные явления теперь могут происходить в любом регионе и в любое время года. Он подчёркивает, что центральная полоса страны находится в зоне риска, особенно с учётом экстремальных ветровых нагрузок. Важно принимать меры предосторожности и готовиться к частым изменениям в погодных условиях.