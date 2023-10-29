Российский эксперт рассказал, как мошенники используют детей в своих схемах

Мошенники создали новый способ обмана с использованием детей. Они обманывают несовершеннолетних, чтобы получить данные, которые позволят им украсть деньги с банковских карт. Злоумышленники контактируют с детьми через мессенджеры или социальные сети и сообщают, что они выиграли приз в конкурсе блогера. Для получения приза им нужно предоставить данные своих родителей. Под предлогом перевода денег, мошенники просят детей сообщить логины и пароли от приложения онлайн-банка на телефоне родителей. Иногда они просят сфотографировать банковскую карту родителей с обеих сторон.

Эксперты советуют родителям уделять больше внимания информационной безопасности своих детей. Дети часто не осведомлены о рисках в интернете, и мошенники используют их доверчивость. Один из способов защиты — учить детей об опасности мошенничества в сети и напоминать им, что они должны консультироваться с родителями по любым финансовым вопросам, которые возникают в интернете.