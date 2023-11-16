Российский эксперт рассказал, как нейросети «убивают» способность придумывать новое

Российский эксперт рассказал, как нейросети «убивают» способность придумывать новоеПо мнению эксперта нейросети подменяют творческий процесс выполнением алгоритмов
Профессор ВШЭ рассказал, как нейросети подменяют творчество выполнением стандартных протоколов
Современные технологии, особенно искусственный интеллект, могут привести к опасной тенденции "роботизации" общества. Об этом предупредил Михаил Федотов, директор Научно-методического Центра "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности" НИУ ВШЭ, выступая на Форуме этики в сфере искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что увлечение алгоритмизацией и стандартизацией в различных сферах, включая медицину, образование, культуру и науку, может привести к потере творчества и замещению его выполнением стандартных протоколов с детальной отчетностью.
Федотов отметил, что современные тенденции внедрения искусственного интеллекта в эти области могут уменьшить человеческий вклад. Вместо того чтобы поддаваться строгим правилам и стандартам, человеческий труд обладает творческим и непредсказуемым элементом. Он подчеркнул, что необходимо избегать превращения людей в роботов и сохранять их способность к творчеству, врачеванию, науке и культурному развитию.