Российский эксперт рассказал, как нейросети «убивают» способность придумывать новое

Современные технологии, особенно искусственный интеллект, могут привести к опасной тенденции "роботизации" общества. Об этом предупредил Михаил Федотов, директор Научно-методического Центра "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности" НИУ ВШЭ, выступая на Форуме этики в сфере искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что увлечение алгоритмизацией и стандартизацией в различных сферах, включая медицину, образование, культуру и науку, может привести к потере творчества и замещению его выполнением стандартных протоколов с детальной отчетностью.

Федотов отметил, что современные тенденции внедрения искусственного интеллекта в эти области могут уменьшить человеческий вклад. Вместо того чтобы поддаваться строгим правилам и стандартам, человеческий труд обладает творческим и непредсказуемым элементом. Он подчеркнул, что необходимо избегать превращения людей в роботов и сохранять их способность к творчеству, врачеванию, науке и культурному развитию.