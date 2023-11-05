Российский эксперт рассказал, как определить написанный нейросетью текст

Иван Черноусов, эксперт по технологиям, поделился методами для выявления текстов, написанных искусственным интеллектом, таким как ChatGPT, в отличие от текстов, созданных людьми. Он утверждает, что, хотя это может быть сложно, есть лингвистические признаки, на которые стоит обратить внимание.

Согласно Черноусову, одним из ключевых признаков является структура фразы. ChatGPT разрабатывался на английском языке, и его фразы сначала создаются на английском, а затем переводятся на русский. Это может привести к несколько странной структуре предложений. Например, при ответе на вопрос о выборе места отдыха ChatGPT может написать: «При выборе места отдыха учтите свой бюджет, сезон, в котором планируете путешествовать, и личные интересы». Человек, скорее всего, выразил бы это более естественно: «При выборе места отдыха следует учитывать бюджет, время года для путешествия и ваши собственные интересы».

Черноусов утверждает, что подобный подход применим и к другим темам, о которых пишет ChatGPT. Таким образом, можно выявить тексты, созданные искусственным интеллектом, и отличить их от текстов, написанных людьми