Российский эксперт рассказал, как отключить слежку через смартфон

По словам специалиста, на сегодняшний день практически все установленные на телефоне программы так или иначе следят за владельцем устройства, сообщает агентство Прайм. При этом основным способом получить информацию о пользователе является сбор данных о геолокации и интересам поиска человека.

В качестве мер по борьбе за слежкой, специалист назвал отключение мобильного интернета, Wi-Fi и Bluetooth, а также геолокации. При этом он все же уточнил, что подобные действия являются лишь временными, так как при следующем включении аппарата данные будут отосланы. Правда, в случае удаления некоторых приложений, пользователи все же могут рассчитывать на окончание слежки со стороны крупных компаний и сервисов.