Российский эксперт рассказал, как срочно нужно нести клеща на анализ

Если иксодовый клещ укусил человека, то важно внимательно следить за этой ситуацией. Неважно, где произошёл укус, важно соблюдать осторожность. Этот клещ может переносить болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Поэтому если он укусил, нужно отправить его на анализ в лабораторию.

Осенью, особенно при тёплой погоде, иксодовые клещи становятся активнее. Они могут нести опасные бактерии, вызывающие болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Чтобы предотвратить укусы, следует использовать защитную одежду и репелленты. Но если все же укус произошёл, необходимо проверить клеща на наличие инфекций.

Даже если клещ мёртв, инфекции могут обнаруживаться в течение некоторого времени после его смерти. Если прошло много времени с момента укуса, то лучше сдать анализ крови на наличие инфекций. Важно также помнить, что у разных инфекций есть разные инкубационные периоды, поэтому лучше проконсультироваться с врачом.