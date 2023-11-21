Российский эксперт рассказал, каким будет телевиденье будущего

Телевидение в скором будущем может стать более индивидуализированным, считает глава Национальной ассоциации телерадиовещателей, Александр Широких. По его мнению, каждый зритель получит контент, соответствующий его интересам, а реклама будет более адресной и персонализированной. Он также подчеркнул, что не видит интернет как конкурента, а скорее как средство распространения для телевидения, основываясь на данных Mediascope, которые показывают, что время, проведённое средним россиянином перед телевизором, почти равно времени в интернете.

Широких подчеркнул, что в некоторых регионах России, таких как Сибирь и Дальний Восток, люди проводят более 4 часов перед телевизором. Он также отметил, что новости и аналитические программы остаются популярными и пользуются большим спросом в обществе, при этом считая их неконкурентоспособными. В то же время развлекательные программы, особенно те, которые предлагают высокобюджетные шоу с захватывающими финалами, также имеют своё место в телевизионном пространстве.