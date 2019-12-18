Российский эксперт рассказал о способном уничтожить США "Рыцаре Апокалипсиса"

”Их мощности вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну. Ракета невосприимчива к действию электромагнитного импульса, что делает ее надежным оружием ответного удара в случае агрессии против России”, — рассказал военный эксперт.

Что интересно, именно в связи с тем, что “Воевода” имеет столь впечатляющие боевые возможности, его в свое время на Западе прозвали “Рыцарем Апокалипсиса”. Также Литовкин добавил, что уже в 2024 году военные планируют заменить данные ракеты, производства СССР, более новыми ракетами, в том числе “Сармат”.