Российский эксперт рассказал о значении проб астероидов в изучении космоса

Американский зонд OSIRIS-REx отправил образцы материи с астероида Бенну на Землю. Это важное событие позволит учёным изучать разнообразие астероидов в Солнечной системе. Руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, Александр Родин, подчеркнул, что эти образцы будут ценными для научного сообщества, особенно в сравнении с образцами, привезёнными с других астероидов, таких как Итокава. Миссии, связанные с изучением малых небесных тел, имеют важное прикладное значение, но зачастую они получают меньше внимания и ресурсов, чем исследования Луны или Марса.

Исследователи считают, что успешная доставка образцов материи с астероида Бенну на Землю будет важным событием для научного сообщества. Они подчёркивают, что NASA предприняла максимальные усилия для обеспечения успешной доставки материи. Миссия OSIRIS-REx использует стандартную схему спуска, включая аэродинамическое торможение и спуск с использованием парашюта. Подход NASA к тщательной подготовке и тестированию каждого этапа миссии считается важным, чтобы избежать потенциальных ошибок и обеспечить безопасный возврат образцов материи на Землю.