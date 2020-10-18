Российский эксперт рассказал об опасности переводов денег по номеру телефона

При этом в случае, если банк, к карте которого был привязан номер телефона, обанкротится, со счета отправителя деньги спишутся, а вот тот, кому они были отправлены, их не получит. В таком случае разбираться с проблемой также придется через суд, но возвращать деньги будет уже не банк получателя — отправленные деньги станут частью так называемой кредитной массы тех, кто пострадал от действий данной организации.