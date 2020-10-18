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Российский эксперт рассказал об опасности переводов денег по номеру телефона
И о том, как сложно будет вернуть деньги в случае ошибки
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, беседуя с агентством “Прайм”, рассказал об опасности переводов денег по номеру телефона. Как оказалось, в случае, если номер телефона, при переводе, был написан с ошибкой, очень сложно будет вернуть свои средства назад.
Несмотря на то, что передача денег с использованием телефонного номера проходит практически мгновенно, обратно вернуть их так же быстро не получится, передает слова эксперта “Прайм”. Так, для начала придется связаться с владельцем счета, который получил средства по ошибке.
Если ситуация зайдет в тупик и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства.
При этом в случае, если банк, к карте которого был привязан номер телефона, обанкротится, со счета отправителя деньги спишутся, а вот тот, кому они были отправлены, их не получит. В таком случае разбираться с проблемой также придется через суд, но возвращать деньги будет уже не банк получателя — отправленные деньги станут частью так называемой кредитной массы тех, кто пострадал от действий данной организации.