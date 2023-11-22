Российский эксперт рассказал, почему смартфоны быстро устаревают

Специалист сервиса «Бери Заряд» Сергей Биржев поделился, что средний смартфон после 2,5 лет использования начинает терять свою производительность. Камера делает менее качественные фото, снижается ёмкость аккумулятора, и приложения начинают «тормозить». Хотя это не обязательно означает, что нужно сразу менять телефон, часто к этому моменту гаджет уже устаревший.

Биржев отметил, что причиной быстрого разряда смартфона может быть не только стареющий аккумулятор, но и устаревший аппарат. При обновлении операционной системы появляются новые функции, увеличивающие энергопотребление, что негативно сказывается на производительности старых процессоров.

Он предупредил, что очистка памяти в гаджете является временным решением, и с течением времени приложения продолжают требовать больше места. Если внутренняя память заканчивается, приложения могут зависать и работать с ошибками, а обновление становится невозможным. Также он отметил, что периодические сбои и перезагрузки гаджета могут вызвать проблемы в важных ситуациях и привести к потере данных. Использование устаревшего устройства не только неудобно, но и может быть опасным, так как аккумулятор может вздуться, а его замена может повредить другие части устройства.