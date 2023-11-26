Российский эксперт рассказала об опасности нового препарата для похудения

Лекарства от диабета, которые также помогают бороться с лишним весом, стали настоящим хитом, подняв производителей в топ-5 компаний по прибыли. Компании Novo Nordisk и Eli Lilly переживают настоящий бум: их препараты «Вегови» и «Оземпик» не только популярны, но и стали объектами спекуляций на фондовых рынках.

Востребованность этих лекарств объясняется проблемой ожирения, которой страдает более 42% взрослых американцев. Новые препараты, основанные на молекуле семаглутида, предоставляют возможность похудеть без значительных изменений в образе жизни, что особенно ценится в США и Европе.

Однако, за всей лёгкостью и удобством использования этих препаратов стоят серьёзные побочные эффекты. От проблем с желудочно-кишечным трактом до потенциального риска развития рака щитовидной железы, применение этих лекарств требует внимательного рассмотрения. Несмотря на возможные угрозы здоровью, популярность этих препаратов стремительно растёт, а новые российские аналоги, такие как «Семавик», уже готовятся к выходу на рынок.

Специалисты советуют быть осмотрительными при использовании этих препаратов и рассматривать их как инструмент в общем плане лечения ожирения, а не как быстрое решение для похудения. Вместо того, чтобы поддаваться трендам, лучше выбирать традиционные методы, учитывая все возможные риски и побочные эффекты.