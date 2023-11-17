Российский эксперт рассказала, почему носить тесные шапки опасно для здоровья

Выбор неподходящей шапки может вызвать проблемы с волосами и даже привести к облысению. Эксперт, врач-дерматолог и трихолог, Анастасия Мареева, подчеркнула, что подход к выбору головного убора должен учитывать не только погодные условия, но и тип волос. Она предупреждает о негативных последствиях, таких как ломкость, сухость и даже потеря волос, которые могут быть вызваны использованием неправильной шапки.

Мареева советует иметь несколько шапок для разных сезонов и температур. Например, плотные шерстяные шапки подходят для морозных дней, в то время как более лёгкие ткани рекомендуется использовать в других условиях. Она также обратила внимание на важность выбора шапки, учитывая тип волос, чтобы избежать проблем, таких как ломкость и потеря объёма.

Трихолог предупреждает, что неудачный выбор головного убора может привести к различным проблемам, таким как гнойнички, шелушение, зуд, и даже алопеция. Она рекомендует измерить размер головы перед покупкой шапки, чтобы избежать неприятных последствий. Также важно избегать ношения тесных и жёстких головных уборов, особенно в тёплых помещениях, чтобы не ухудшать состояние волос и кожи головы.