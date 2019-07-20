Российский эксперт сравнил новый американский истребитель с «бесполезным айфоном»

Военный эксперт Андрей Фролов сравнил в «Известиях» американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II с российским Су-57. По мнению эксперта, американский истребитель более «цифровой» и поэтому проигрывает сравнение.

Фролов пояснил, что американский F-35 — это своего рода «айфон», который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений. Он подчеркнул, что по тем же причинам F-35 способен оказаться грудой дорогого железа. Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение.

При этом Фролов отметил, что возможности Су-57 засекречены, но, он думает, Су-57 не до такой степени «цифровой», как F-35. Но даже если и был, то закупки российских Су-57 несут меньшие политические риски, поскольку Россия никогда не использовала единоличное эмбарго на поставку оружия.