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Российский эксперт заявил об упадке морского флота РФ

Аккурат после парада победы в честь дня ВМФ России
Российский эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. заявил об упадке морского флота РФ. Для сравнения он привел показатели, существовавшие во времена СССР.

Так, по словам специалиста, на сегодняшний день плановые сроки строительства серийных кораблей и подлодок в России составляет от семи до восьми лет, при этом вероятнее всего, соблюдены обозначенные сроки не будут. В свою очередь в СССР корабли аналогичных классов строились в три, а то и четыре раза быстрее.

”Когда на параде самыми крупными кораблями выступают фрегаты и большие противолодочные корабли, в лучшем случае ракетные крейсера (все — советской постройки), вспоминается, как на рейде в парадном строю ВМФ СССР стояли четыре авианесущих и три атомных ракетных крейсера”, - написал Сивков в “Военно-промышленном курьере”.

Также в рамках разговора о параде в честь дня военно-морского флота России, прошедшем 26 июля в Санкт Петербурге, эксперт отметил факт того, что ВМФ РФ находится в упадническом состоянии в сравнении с Советскими временами.