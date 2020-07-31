Российский эксперт заявил об упадке морского флота РФ

Так, по словам специалиста, на сегодняшний день плановые сроки строительства серийных кораблей и подлодок в России составляет от семи до восьми лет, при этом вероятнее всего, соблюдены обозначенные сроки не будут. В свою очередь в СССР корабли аналогичных классов строились в три, а то и четыре раза быстрее.

”Когда на параде самыми крупными кораблями выступают фрегаты и большие противолодочные корабли, в лучшем случае ракетные крейсера (все — советской постройки), вспоминается, как на рейде в парадном строю ВМФ СССР стояли четыре авианесущих и три атомных ракетных крейсера”, - написал Сивков в “Военно-промышленном курьере”.

Также в рамках разговора о параде в честь дня военно-морского флота России, прошедшем 26 июля в Санкт Петербурге, эксперт отметил факт того, что ВМФ РФ находится в упадническом состоянии в сравнении с Советскими временами.