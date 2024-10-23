Российский электрокар «Е-каррус» оценили в почти миллион рублей

Российская компания «Конкордия» представила свой новый электромобиль «Е-каррус» на выставке «Пир-Экспо» в Москве. Этот автомобиль предназначен для водителя и двух пассажиров и имеет уникальную конструкцию с оригинальной тележкой и мотоциклетными подвесками. Главной фишкой новинки стали сменные NMC-батареи, разработанные по уникальной технологии компании. Предварительная цена «Е-карруса» составляет 960 000 рублей.

Автомобиль очень лёгкий, — его полная масса всего 350 кг, а привод построен на основе российских агрегатов небольшой мощности. На одной зарядке «Е-каррус» может проехать 120 км и развивать максимальную скорость до 45 км/ч. Благодаря своим характеристикам этот электромобиль отлично подойдёт для городских перевозок, хотя в России его применение, скорее всего, будет ограничено южными регионами.

«Конкордия» рассматривает экспорт «Е-карруса» за границу, а Египет называется потенциальным рынком сбыта. Компания уже налаживает сотрудничество с местными партнёрами для организации производства своих электрокаров. Первая партия «Е-каррусов» отправится в Египет, а позже планируется наладить локальную сборку на месте.