Российский электромобиль «Атом» начал проходить испытания на дорогах

В России начались тесты на электромобилях «Атом», которые проводятся в реальных условиях для настройки всех основных компонентов. Этап испытаний стал возможным благодаря сборке нескольких функциональных прототипов, которые проходят проверку подвески, рулевого управления, тормозной системы и других важных компонентов.

Инженеры тестируют электромобили на двух разных локациях, включая Набережные Челны и полигоны Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) в Московской области. Часть испытаний проводится на общественных дорогах, чтобы убедиться, что автомобили подходят для использования в реальных условиях.

Помимо того, что электромобили уже получили номера и допуск на дороги, они проходят испытания на различных технологиях и компонентах, таких как операционная система и кузовные элементы. Предварительные сроки начала производства серийных моделей ожидаются к середине 2025 года, а стоимость новых автомобилей может составить от 2,5 до 3 миллионов рублей.