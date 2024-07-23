Российский электромобиль «Атом» начнут производить летом 2025 года

Производство российского электромобиля «Атом» запустят в июне 2025 года, и первая версия авто будет стоить от 3,1 миллиона рублей, если говорить о базовой модели для такси. Специальные версии для такси и каршеринга будут стоить около 3,3 миллиона рублей, а для каршеринга — 3,2 миллиона рублей.

Электромобили для такси и каршеринга будут оснащены двигателем мощностью 149 лошадиных сил и смогут развивать скорость до 130 км/ч. Более мощная классическая версия «Атома» будет иметь двигатель на 199 лошадей и максимальную скорость до 170 км/ч.

Проект «Атом» был объявлен в 2021 году, а в ноябре 2022-го было объявлено название и презентован первый прототип в Москве. Электромобиль сможет проезжать до 500 км на одной зарядке и разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк отмечал, что окончательная цена электромобиля может варьироваться от 2,9 до 4 миллионов рублей в зависимости от госсубсидий.