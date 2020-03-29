Российский энтузиаст создал копию оружия из легендарной серии игр DOOM

Разработкой устройства занимался Евгений Фатьянов, имеющий собственный YouTube-канал CraftStation. Буквально на днях он опубликовал свежее видео, на котором продемонстрировал, как с помощью смекалки и 3D-принтера он смог собрать пушку из последней части DOOM — DOOM Eternal. К сожалению, устройство представляет из себя лишь макет, который не способен стрелять. Но даже в таком виде оно выглядит максимально эффектно.

В самом ролике, к слову, мужчина рассказывает, как именно он собрал плазмаган, так что все желающие, если у них есть такая возможность, могут повторить все шаги Евгения и получить собственное оружие из DOOM.