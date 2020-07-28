Российский фермер обвинил танки в уничтожении его поля

Речь идет об Аркадие Дудове, чья плодородная земля была выжжена из-за проезда по ней боевых машин из 20-й мотострелковой бригады. ”Сожгли примерно 160 гектаров пастбищ. Сейчас обратно идут, утаптывают слой плодородный”, - пожаловался фермер. Согласно имеющимся данным, колонна танков направлялась в сторону полигона, где должны были пройти боевые учения.

По словам Дудова, его подсчеты показывают, что действия военных уже стоили ему целого года работы. При этом рекультивация плодородного слоя потребует около 7-8 лет и сотен тысяч рублей затрат. Фермер заявил, что он уже написал обращение в военную прокуратуру, так как он твердо намерен потребовать компенсацию нанесенного ему ущерба.