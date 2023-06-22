Российский физик оценил перспективы нового китайского реактора на тории

Использование тория в ядерных реакторах в ближайшее время — вплоть до конца XXI века — будет затруднительным как с экономической, так и с технической точки зрения, заявил заведующий лабораторией «Моделирование инновационных ядерных реакторов и ядерных топливных циклов» Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Евгений Куликов.

В настоящее время вся промышленность ориентирована на уран. Для перехода на ториевый реактор потребуются значительные капиталовложения, подчеркнул специалист.

Кроме того, несмотря на значительные запасы, у тория нет делящегося изотопа. В ториевом реакторе его роль выполняет уран-233, нарабатываемый из тория-232. Накопить достаточное количество урана-232 сложно, отметил физик.

Использование тория не будет иметь большого масштаба до исчерпания запасов урана ближе к концу XXI века, уверен Куликов. Кроме того, использование тория может отодвинуться еще дальше из-за замкнутости топливного цикла.

Ранее стало известно, что в Китае была выдана лицензия на эксплуатацию жидкосолевого ториевого реактора. На нем будет отработана технология использования подобных реакторов, которые более безопаснее и дешевле урановых