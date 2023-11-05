Российский физик рассказал, на каких частотах искать сигналы инопланетян

В поиске сигналов внеземной жизни важно использовать радиодиапазон от одного до 10 гигагерц. Это объясняется тем, что высокие частоты в этом диапазоне обеспечивают наилучшее качество передачи данных на большие расстояния в космосе. С другой стороны, низкие частоты мегагерцового диапазона менее подходят для этой цели из-за эффекта дисперсии, вызванного звёздной плазмой и высоким фоном космических шумов. Это означает, что сигналы на низких частотах страдают от сильных помех и искажений.

Также стоит отметить, что маловероятно, что внеземные цивилизации используют низкие частоты для своих радаров и систем связи на своих космических кораблях. Из-за вышеуказанных причин это было бы неэффективно. Эксперт также упомянул о низких шансах успеха европейского эксперимента Breakthrough Listen, который использует мегагерцовый диапазон для поиска сигналов внеземного разума. Он предостерёг, что это не оптимальный способ для такой задачи.

Сеть радиотелескопов LOFAR, используемая в рамках эксперимента, не была специально создана для обнаружения сигналов внеземной жизни. Её задачи связаны с изучением межзвёздного магнитного поля, радиогалактик, солнечной физики и другими областями. Тем не менее, несмотря на неоптимальные условия, существует вероятность успеха в этом поиске.