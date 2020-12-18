Российский флот модернизируют для изучения Мирового океана
Общая стоимость проекта обновления двух судов — «Академика Сергея Вавилова» и «Академика Николая Страхова» — оценена в 190 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института. При этом в будущем число модернизированных кораблей может увеличиться.
Аукцион на разработку проекта ремонта научно-исследовательских судов «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Николай Страхов» завершился победой российской проектной компании «Нордик Инжиниринг». Работы стоимостью около 190 млн рублей будут проведены в рамках нацпроекта «Наука», согласно которому предполагается модернизация еще трех научно-исследовательских судов.
Представители института также сообщили, что готовая конструкторская документация ожидается уже 31 августа 2021 года. Процесс проведения самих работ намечен на конец 2021 — начало 2022 годов.