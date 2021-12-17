Российский флот получит беспилотные катера

Наука и технологии
Сегодня в 22:06
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Российский флот получит беспилотные катераДля борьбы с морскими минами
Как стало известно, универсальные десантные корабли проекта 23900 «Митрофан Москаленко и «Иван Рогов» будут оснащаться безэкипажными катерами для борьбы с морскими минами.
Катера будут автоматически обнаруживать мины с помощью бортовой гидроакустической станции и магнитометров. Уничтожать мины будут подводные аппараты с дистанционным управлением.
Корабли оснастят необитаемыми катерами, чтобы обеспечить им самостоятельное выполнение боевых задач в дальней морской зоне без привлечения противоминных сил флота.
«Вертолётоносцы проекта 23900 планируется вооружить противоминным комплексом, состоящим из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. На борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК», — отметил представитель кораблестроительной отрасли, прокомментировавший информацию о безэкипажных катерах.
Источник: TASS