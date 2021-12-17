Российский флот получит беспилотные катера

Катера будут автоматически обнаруживать мины с помощью бортовой гидроакустической станции и магнитометров. Уничтожать мины будут подводные аппараты с дистанционным управлением.

Корабли оснастят необитаемыми катерами, чтобы обеспечить им самостоятельное выполнение боевых задач в дальней морской зоне без привлечения противоминных сил флота.

«Вертолётоносцы проекта 23900 планируется вооружить противоминным комплексом, состоящим из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. На борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК», — отметил представитель кораблестроительной отрасли, прокомментировавший информацию о безэкипажных катерах.