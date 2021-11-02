Российский флот получит корабль с цифровой аппаратурой для охоты за подлодками

В ходе ремонтных работ «Неустрашимый» не только полностью восстановили, но и заменили всю штатную аналоговую аппаратуру на современную цифровую. Корабль получил новую цифровую навигационную станцию, которая отвечает за автоматизированный обмен информацией о нахождении, курсах и скорости кораблей и судов в прилегающей акватории, а также о состоянии фарватеров. Это обеспечивает безопасность мореплавания.

Также была установлена цифровая боевая информационно-управляющая система — комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и других технических средств, предназначенный для автоматизированной выработки рекомендаций по управлению оружием и всем кораблём. Кроме этого, обновлённый корабль оснастили новейшим боевым постом управления артиллерией. Наблюдать за воздушной и надводной обстановкой будет модернизированная радиолокационная станция «Фрегат».

Всё это повышает боеспособность и целевое использование корабля, который строился как скоростной высокотехнологичный океанский охотник за атомными субмаринами.