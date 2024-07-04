Российский флот получит ледокол «Евпатий Коловрат» уже в июле

Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М построен судостроительной фирмой «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Закладка ледокола состоялась в 2018 году. Корабль предназначен для Тихоокеанского флота (ТОФ).

Ледоколы такого класса необходимы ТОФ для регулярного мониторинга и контроля Северного морского пути. Также такой корабль обеспечит развёртывание сил на Камчатке. Как отметил бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, постройка таких ледоколов нужна стране для обеспечения суверенитета над Северным морским путём.

«Ледоколы позволят осуществлять патрулирование и защиту на определённых этапах этой коммуникации. А для Тихоокеанского флота это ещё актуально потому, что в операционной зоне находится Берингово море и, самое главное, Охотское море. И там для развёртывания сил на определённых этапах нужна ледокольная проводка. Класс этих ледоколов должен быть достаточно высокий. Они должны выполнять задачи по мониторингу надводной обстановки, контролю над Северным морским путём и охране на определённых рубежах этой коммуникации», — пояснил Авакянц.