Российский флот получит новый ракетный корабль

По словам начальника Управления кораблестроения Главного командования ВМФ Ильяса Шигапова, этот корабль построен специально для Балтийского флота. «Град» имеет управляемое вооружение: установку 3С14 на восемь ячеек для ракет типа «Оникс» и «Калибр», 100-миллиметровую пушку «Универсал» и 30-миллиметровую «зенитку» АК-630М-2, а также пулемёты. Его водоизмещение составляет 850 тонн, длина – 74,1 метра, ширина – 11 метров. Автономность корабля составляет 10 суток. Такие характеристики позволяют использовать его на реках, озёрах и мелководье. Экипаж корабля будет состоять из 36 человек.

Как отмечается, Балтийский флот получит «Град» в следующем году.