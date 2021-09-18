Российский флот получит новый ракетный корабль

Наука и технологии
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Российский флот получит новый ракетный корабльДля охраны акватории
Российский флот в следующем году получит новый малый ракетный корабль «Град». Он предназначен для охраны акватории во внутренних бассейнах России.
По словам начальника Управления кораблестроения Главного командования ВМФ Ильяса Шигапова, этот корабль построен специально для Балтийского флота. «Град» имеет управляемое вооружение: установку 3С14 на восемь ячеек для ракет типа «Оникс» и «Калибр», 100-миллиметровую пушку «Универсал» и 30-миллиметровую «зенитку» АК-630М-2, а также пулемёты. Его водоизмещение составляет 850 тонн, длина – 74,1 метра, ширина – 11 метров. Автономность корабля составляет 10 суток. Такие характеристики позволяют использовать его на реках, озёрах и мелководье. Экипаж корабля будет состоять из 36 человек.
Как отмечается, Балтийский флот получит «Град» в следующем году.