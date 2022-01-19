Российский флот вооружат беспилотными катерами-торпедоносцами

Отмечается, что длина будущих роботизированных катеров будет достигать 14 метров, эти беспилотники смогут развивать скорость до 35 узлов, или 64.82 км/ч, уверенно перемещаться при волнении моря до 6 баллов, а также работать в автономном режиме без дозаправки до 3 суток. Основным боезапасом катеров будут две универсальные 533 мм электрические торпеды.

Как сообщается, использовать такие катера планируется в дальней морской зоне и в арктических широтах.

«С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота», — сообщили в Министерстве обороны России.