Российский флот вооружат новой стратегической подлодкой

Как сообщается, головная лодка проекта, уже переданная флоту, — К-549 «Князь Владимир», её российские моряки получили в 2017 году, вторая — К-552 «Князь Олег». «Генералиссимус Суворов» выведена из эллинга на заводе «Севмаш», на воду её должны спустить в первом полугодии 2023 года.

Новая подлодка разработана на основе проекта 955, первым представителем которого, была субмарина К-535 «Юрий Долгорукий». Лодки обоих проектов способны нести на борту по 30 ракет Р-30 «Булава».