Российский флот вооружат новой стратегической подлодкой

Наука и технологии
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Российский флот вооружат новой стратегической подлодкойВ 2023 году
В 2023 году ВМФ России получит новую стратегическую субмарину проекта 955А «Генералиссимус Суворов». Это будет третья по счёту подлодка проекта 955А, поставленная на вооружение флота.
Как сообщается, головная лодка проекта, уже переданная флоту, — К-549 «Князь Владимир», её российские моряки получили в 2017 году, вторая — К-552 «Князь Олег». «Генералиссимус Суворов» выведена из эллинга на заводе «Севмаш», на воду её должны спустить в первом полугодии 2023 года.
Новая подлодка разработана на основе проекта 955, первым представителем которого, была субмарина К-535 «Юрий Долгорукий». Лодки обоих проектов способны нести на борту по 30 ракет Р-30 «Булава».
Источник: ТАСС