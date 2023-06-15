Российский флот вооружат новыми подводными лодками

16:04, 15 июня 2023
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Российский флот вооружат новыми подводными лодкамиФлот получит пять новых подлодок
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что вхоядщие в организацию предприятия «Севмаш» и «Адмиралтейские верфи» уже в 2023 году передадут Военно-морскому флоту России пять новых подводных лодок.
О субмаринах информации практически нет. Известно, что ВМФ получит две атомные и три дизель-электрические подводные лодки. Кроме того, ОСК передала флоту новый корвет «Меркурий» и отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый».
По словам Рахманова, ОСК планирует передать ВМФ фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Кронштадтский морской завод вскоре передаст отремонтированный большой десантный корабль «Александр Шабалин».