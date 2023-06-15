Российский флот вооружат новыми подводными лодками

О субмаринах информации практически нет. Известно, что ВМФ получит две атомные и три дизель-электрические подводные лодки. Кроме того, ОСК передала флоту новый корвет «Меркурий» и отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый».

По словам Рахманова, ОСК планирует передать ВМФ фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Кронштадтский морской завод вскоре передаст отремонтированный большой десантный корабль «Александр Шабалин».