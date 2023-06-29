Российский Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» приглашает СМИ и блогеров

А уже с 13 по 14 июля в Конгресс-центре ЦМТ пройдут открытые дни Форума с профильными сессиями и специальными мероприятиями.

Заявку на участие могут подать представители российских и иностранных СМИ, а также представители блогосферы. «Опережая время» — девиз крупнейшего события в области новых технологий в России — Форума будущих технологий, который станет ежегодной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок в приоритетных областях.

В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.

Отметим, что форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами Форума выступают Государственная корпорация «Росатом» и ОАО «РЖД».