Российский Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» приглашает СМИ и блогеров

Российский Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» приглашает СМИ и блогеровМероприятие пройдёт в середине июля
C 29 июня по 6 июля 2023 года на официальном сайте Форума будущих технологий открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации.
А уже с 13 по 14 июля в Конгресс-центре ЦМТ пройдут открытые дни Форума с профильными сессиями и специальными мероприятиями.
Заявку на участие могут подать представители российских и иностранных СМИ, а также представители блогосферы. «Опережая время» — девиз крупнейшего события в области новых технологий в России — Форума будущих технологий, который станет ежегодной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок в приоритетных областях.
В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.
Отметим, что форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами Форума выступают Государственная корпорация «Росатом» и ОАО «РЖД».