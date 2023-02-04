Российский фрегат «Адмирал Горшков» отработает стрельбу «Цирконами»

Пуск ракеты будет произведён в рамках совместных международных учений с Военно-морскими силами ЮАР и Китая, которые состоятся в феврале. «Циркон» должен будет поразить цель на удалении более 500 км.

Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу. Но официального подтверждения этой информации нет.