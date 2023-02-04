23:35, 04 февраля 2023
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Российский фрегат «Адмирал Горшков» отработает стрельбу «Цирконами»В ходе международных учений
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который находится в дальнем походе, проведёт учебно-боевой пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».
Фото: Intellinews.com
Пуск ракеты будет произведён в рамках совместных международных учений с Военно-морскими силами ЮАР и Китая, которые состоятся в феврале. «Циркон» должен будет поразить цель на удалении более 500 км.
Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу. Но официального подтверждения этой информации нет.