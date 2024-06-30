Российский газовый гигант начнёт производить спутники

Российская компания «Газпром» готовится к запуску новой сборочной линии для производства космических аппаратов серии «Смотр-В». Планируется, что в следующем году компания достигнет производства не менее двух спутников еженедельно, совместно с частными инвесторами.

Сергей Масалов, заместитель главы «Газпром СПКА», сообщил о готовности двух демонстраторов к августу текущего года, которые будут тщательно испытаны после завершения сборочной линии, запуск которой ожидается в ближайшие недели.

Подразделение «Газпром СПКА» активно работает над разработкой и выпуском космических аппаратов для связи и дистанционного зондирования Земли. Для этого оно оборудовано современными безэховыми камерами, термовакуумными камерами, стендами для тестирования раскрытия солнечных панелей и вибрационными стендами.