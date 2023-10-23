Российский генетик рассказала, как наследственность влияет на пищевые привычки

Наши предпочтения в еде и способность придерживаться диет могут иметь генетическое происхождение. Это понятие подтверждается данными, о которых рассказала врач-генетик Антонина Акименко из медицинской компании «Атлас». Она отметила, что выбор нашей диеты зависит от взаимодействия между продуктами, которые мы употребляем, нашим обменом веществ и восприятием вкуса, и все эти факторы могут быть связаны с генетикой. Например, некоторые люди с высокой чувствительностью к горькому вкусу могут избегать некоторых овощей.

Акименко также упомянула исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, в котором учёные изучили ДНК более 300 000 человек, включая 5324 вегетарианцев. В ходе этого исследования было обнаружено 34 гена, которые могут играть роль в способности придерживаться строгой вегетарианской диеты, и три гена, более тесно связанные с этим признаком. Некоторые из этих генов связаны с обменом липидов в организме. Тем не менее, требуются дальнейшие исследования, чтобы лучше понять эти связи и как генетика влияет на наши диетические решения. Некоторые учёные даже предполагают, что не каждый способен стать вегетарианцем из-за генетических особенностей.