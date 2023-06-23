Российский глубоководный аппарат «Ясон» начнут тестировать уже в 2024 году

Речь идёт о глубоководной модели, способной работать на глубинах более 2 км. По словам Жданова, на данный момент «Ясон» находится в процессе строительства на производственном объединении «Севмаш» и будет готов в III квартале следующего года.

Сообщается, что новинка предназначена для выполнения подводных работ на глубинах до 2250 метров, включая обслуживание морских газопроводов.

Аппарат будет управляться экипажем из двух человек: оператором, управляющим «Ясоном», и техническим специалистом. Особенностью аппарата является корпус из акрилового материала, обеспечивающий обзорность на 270 градусов.

Напомнми, что строительство «Ясона» проекта 03660 для Газпрома началось ещё в июне 2022 года.