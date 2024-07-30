Российский ГОСТ по кибербезопасности на АЭС стал международным

Российский ГОСТ теперь лежит в основе международного стандарта по киберзащите систем управления атомными электростанциями, сообщил Антон Шалаев, глава Росстандарта. Он отметил, что в прошлом году семь международных стандартов были приняты на основе российских ГОСТов, включая стандарт для атомных электростанций. Шалаев также упомянул, что этот стандарт стал особенно важным примером успешной интеграции российских норм в международную практику.

Кроме того, в 2024 году обновили федеральный закон об обеспечении единства измерений. Теперь он позволяет использовать иностранные средства измерений, что важно для компаний, таких как «Росатом», которые строят атомные станции по всему миру. Ранее было трудно ввозить все необходимое оборудование, но теперь разрешено использовать иностранные приборы, если они соответствуют российским стандартам и проходят поверку.

Шалаев добавил, что ещё 10-15 лет назад российские средства измерений часто отправляли на поверку за границу, что создавало зависимость от зарубежных эталонов. Сейчас ситуация изменилась, и Россия сама устанавливает стандарты, что делает её более независимой и уверенной в своём контроле качества.