Российский грузовой корабль «Прогресс» поднял орбиту МКС

В Роскосмосе сообщили, что орбита Международной космической станции была скорректирована для подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземлению «Союза МС-26». Маневр был проведён для обеспечения безопасности этих операций, которые планируется выполнить весной 2025 года.

По данным Роскосмоса, после корректировки средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и теперь составляет 416,43 км над Землёй. Для выполнения маневра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28», которые были активированы в 04:10 по московскому времени и работали в течение 811,3 секунд.

Коррекция орбиты — один из ключевых этапов в обеспечении бесперебойной работы станции и подготовки к пилотируемым запускам. Такие маневры помогают поддерживать необходимую высоту орбиты и гарантируют безопасность как для экипажа, так и для космических аппаратов.