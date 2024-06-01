Российский грузовой космический корабль причалил к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27», запущенный с Байконура, успешно пристыковался к модулю «Поиск» на российском сегменте МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами и космонавтов Роскосмоса на борту станции.

«Прогресс МС-27» доставил на МКС 2504 кг грузов, включая 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, научные материалы, одежду, питание, медицинские и санитарные средства для экипажа. Также корабль привёз 754 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.

Кроме того, на борту «Прогресса» были гиперспектрометр для эксперимента «Ураган» и укладки для других научных исследований. Космонавтам также привезли подарки: Олег Кононенко, который отметит на орбите 60-летие, получил шоколадные конфеты, а Александр Гребенкин к своему 42-летию — футболку с фотографиями и надписью «От мечты к звёздам».