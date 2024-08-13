Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-26» завершил свою миссию, отстыковавшись от Международной космической станции (МКС) и сойдя с орбиты. Несгораемые элементы конструкции упали в Тихом океане, как сообщил «Роскосмос». Корабль, который проработал полгода на российском сегменте станции, успешно вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился.

Как напомнили в госкорпорации, «Прогресс МС-26» был отправлен в космос 15 февраля на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Через два дня после старта он пристыковался к МКС и обеспечил станцию важными грузами: водой, топливом, одеждой, едой и оборудованием для научных экспериментов. Всего корабль доставил 2518 кг полезных грузов.

Теперь, после завершения своей работы, корабль сгорел в атмосфере, а его оставшиеся части упали в океан. Это обычная процедура для космических грузовиков, которые, как правило, не возвращаются на Землю целиком.