Российский грузовой космический корабль состыковался с МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Этот корабль доставил разнообразный груз на станцию, включая топливо, воду, сжатый азот, медицинское оборудование и материалы, а также новогодние подарки и продукты для российских космонавтов.

Процесс пристыковки осуществлялся в автоматическом режиме, под контролем специалистов на Земле и космонавтов на борту МКС, включая Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова. Корабль привёз на станцию не только необходимые ресурсы, но и материалы для проведения различных научных экспериментов, таких как «Перепел» с использованием 48 яиц японского перепела и эксперимент «Кварц-М», который будет установлен снаружи станции.

Кроме того, «Прогресс МС-25» привёз трофей турнира «Игры будущего», который вернётся на Землю в 2024 году. Экипаж также получил новогодние подарки от своих близких, включая брелоки с драконами. Эти события придают станции не только практическую ценность, но и создают праздничное и дружелюбное настроение среди космического экипажа.